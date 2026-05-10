Adana’nın Kozan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Arda Kaynak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç sürücü için Kozan Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Arda Kaynak, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Alkollü Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ç.Ç.’nin yapılan kontrolde alkollü olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA