Karşıyaka altyapısından yetişen sol bek Ferdi Burgaz, ara transfer döneminde katıldığı Muş Spor ile de Play-Off finalinde hayal kırıklığı yaşadı.

Son üç sezondur Play-Off mücadelelerinde istediği sonucu alamayan Karşıyaka’dan sezon ortasında ayrılan Ferdi Burgaz, 2’nci Lig hedefiyle Muş Spor’a transfer olmuştu.

Muş Spor finalde kaybetti

Geçen sezon Play-Off’ta Karşıyaka’yı eleyerek 2’nci Lig’e yükselen Muş Spor, bu sezon da İzmir temsilcisi Aliağa FK’yı saf dışı bırakarak finale yükseldi.

Diyarbakır’da oynanan 2’nci Lig Kırmızı Grup finalinde Mardin 1969 Spor ile karşılaşan Muş Spor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada ikinci yarıda oyuna dahil olan Ferdi Burgaz, final yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Eski Karşıyakalı isimler şampiyonluk sevinci yaşadı

Geçen sezon Karşıyaka’da sportif direktör olarak görev yapan Ahmet Akteke, Mardin 1969 Spor’daki göreviyle şampiyonluk yaşadı.

Öte yandan eski Karşıyakalı futbolcu Barış Sağır da takımıyla üst üste 3’üncü Lig ve 2’nci Lig şampiyonlukları elde etti.