Antalya’da balık tutmak amacıyla falezlerden inmeye çalışan 46 yaşındaki Yıldıray Akbaş, dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Yaralanan Akbaş, cep telefonuyla yardım çağrısında bulunarak kurtarıldı.

Falezlerde tehlikeli iniş kazayla sonuçlandı

Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Balık tutmak için falezlerdeki dar patika yoldan ilerleyen Yıldıray Akbaş, kaygan zeminde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayalıkların arasına düştü.

Düştüğü noktada mahsur kalan Akbaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Ekipler halatla ulaştı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, halat sistemiyle kayalık alana inerek yaralıya ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akbaş, sedyeye alınarak yukarı çıkarıldı ve deniz polisi ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği tahliye sonrası Yıldıray Akbaş, deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Buradan ambulansla hastaneye sevk edilen Akbaş’ın bacaklarında kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Akbaş’ın balık tutmak için yanında bulunan zıpkın ve eşyalarının da ekipler tarafından teslim alındığı görüldü.