Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda mevzuat eğitimi programı düzenlendi. Eğitime Antalya, Burdur, Denizli ve Isparta’da resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Basın İlan Kurumu’nun yayın kuruluşlarıyla güçlü iletişim içerisinde çalıştığını belirterek, mevzuata ilişkin yükümlülüklerin doğru şekilde yerine getirilmesi adına rehberlik ve destek sunduklarını ifade etti.

İnternet haber sitelerinin resmî ilan ve reklam sistemine dahil edilmesiyle dijital yayıncılıkta önemli bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Uluçamlıbel, dijital medyanın sürekli gelişen bir alan olduğunu belirterek, kurumun bu değişimi yakından takip ettiğini ve yayın kuruluşlarının sürece uyum sağlaması için mevzuat eğitimlerini düzenli olarak sürdürdüklerini söyledi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükler “ilan” ve “denetim” boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alındı.

Eğitim kapsamında özellikle BİK Analitik ölçüm sistemine uyum süreci, ilan dizgilerinin Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ne uygun hazırlanması, sektörel defterlerin düzenli tutulması ile ek gösterge şartları ve hesaplama yöntemleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Mevzuat eğitimlerinin bir sonraki durağının ise Van olacağı bildirildi. Programın, Bitlis ve Hakkari illerinden süreli yayın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceği öğrenildi.