Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl dönümü nedeniyle kitlesel çağrı yaptı.

Çakır, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Manisa'nın Soma İlçesinde bulunan Cengiz Topel Meydanı’nda toplanacaklarını duyurarak, “301 için ayağa kalkıyoruz” mesajını paylaştı. Yapılan açıklamada, maden faciasının unutulmaması gerektiği vurgulanırken, “Sarı sendika ve siyaset katliamı unutturmaya çalışıyor, unutmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Bağımsız Maden-İş’in çağrısında, emek ve demokrasi örgütleri ile vatandaşlar anma programına davet edildi.