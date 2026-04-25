Play-off hattını yakından ilgilendiren mücadele, Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek ve maç saat 16.00’da başlayacak.

Ev sahibi Ankara Keçiörengücü, Manisa FK’nın sadece 2 puan önünde 8. sırada yer alırken, Manisa FK ise 52 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Manisa FK’da tek eksik Kubilay

Zorlu maç öncesi Manisa FK’da önemli bir eksik dikkat çekiyor. Orta saha oyuncusu Kubilay, sarı kart cezası nedeniyle bu kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ahmet Pektaş, maç öncesi yaptığı açıklamada karşılaşmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Play-off için direkt rakibimizle oynuyoruz. Kazanıp son haftaya umutlu girmeyi hedefliyoruz.”

İlk maç berabere bitmişti

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu kez kazanan taraf, play-off yarışında büyük avantaj elde edecek.

1. Lig’de play-off yarışı kızışıyor

Trendyol 1. Lig’de son haftalara girilirken, orta sıralardaki puan farkları giderek azalıyor. Manisa FK ile Keçiörengücü arasındaki mücadele, play-off hattının kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor.