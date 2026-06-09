CHP’nin Meclis’teki yankı uyandıran grup toplantısını tamamlayan Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa’ya hareket etti. İki lider, geçtiğimiz yıl elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ferdi Zeyrek’in anma törenine katılacak.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan programlara ve kentteki toplu açılış/ziyaret etkinliklerine katılacak.