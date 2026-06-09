“CHP kurultaylarında para olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Bu parti İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti Bülent Ecevit'in partisidir. Bu parti hak, hukuk partisidir.

Bu parti devlete yan çizen bir parti değildir. Bu parti sıradan bir parti değil, devlet inşa eden bir partidir. Bu parti çalışkan ve özverili insanların partisidir. Hep birlikte özveriyle çalışacağız, çıkar için değil; halk için çalışacağız.”

“Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. Ben sana para vereyim, sen bana oy ver. Bu parti bu düzeni kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.”

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