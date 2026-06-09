Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis Başkanlığı'nın engellemelerine ve barikat kararlarına tepki gösteren tarihi bir grup toplantısına imza attı.

Abbas SATIR/Zehra Önen

Toplantının açılışını yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, salonu dolduran partilileri selamlayarak Genel Başkan Özgür Özel’i kürsüye davet etti.

"Hukuksuzluk Sarmalından Ülkeyi Biz Çıkaracağız"

Toplantının başlangıcında partinin mücadele kararlılığını vurgulayan bir konuşma yapılarak, "Cumhuriyet Halk Partisi grubu, Türkiye'nin neresinde bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede bir haksızlığa uğrayan varsa, nerede adalete susamış bir insan varsa onun yanında olmaya devam edecektir" denildi. Gücünü milletten ve örgütten alan partinin, Türkiye'yi içine sürüklendiği bu karanlıktan ve hukuksuzluk sarmalından yine kendisinin çıkaracağı ifade edildi.

Başarır’dan Meclis Başkanlığı’na Tepki ve Kürsü Daveti

Açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır; il ve ilçe başkanlarını, örgütleri, geçmiş dönem grup başkanvekillerini, milletvekillerini ve belediye başkanlarını selamlayarak konuşmasına başladı. Meclis yönetiminin engellemelerine sert tepki gösteren Başarır, şunları söyledi:

"Bugün tarihi bir grup toplantısı yapacaktık. Maalesef ki Meclis Başkanlığı; Türkiye'nin dört bir yanından gelen il, ilçe başkanlarımızı, örgütümüzü, yurttaşlarımızı buraya almadı, alamadı. Ben grubumuz adına hepsini yürekten selamlıyorum ve teşekkür ediyorum."

Konuşmasında, yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i de ölüm yıl dönümünde rahmet ve özlemle anan Başarır, parti içindeki birlik ve beraberlik mesajını şu sözlerle mühürledi:

"Seçilmiş Genel Başkanımız, milletin umudu Sayın Özgür Özel'in sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak arkasındayız! Şimdi, partimizin iktidar yürüyüşünde bize öncülük eden, cesur liderimiz Sayın Özgür Özel'i grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım!"

"Demokrasiye Çelme Takma Operasyonu"

Kürsüye gelen konuşmacı, Meclis kapısındaki engellemelere ve iktidarın yönetim anlayışına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yapılan engellemenin dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir kumpas ve yolundan çevirme operasyonu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan iş, milletle birlikte iktidara yürürken dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur. Bu yüzden bizim bugün buradaki geçirdiğimiz her gün, sıkı sıkı sahip çıktığımız zincirin her bir halkası, o kopmadığımız her an değerlidir."

Türkiye demokrasisinin ve sandık iradesinin korunması için bedel ödendiğini belirten konuşmacı, rejime ve kurucu değerlere kasteden niyetlere karşı tek bir geri adım atılmayacağını ve "kopmayan halkanın" milletin ta kendisi olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

"Bizi Sindirebileceklerini Sananlar Bu Kararlılığı Görsün!"

Konuşmasının devamında partiyi hedef alan baskılara değinen Özel, CHP örgütünün geri adım atmayacağını ilan etti:

"Büyük bir kumpasla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, onun genel başkanını, onun grubunu, onun örgütünü baskı altına alarak, sindirerek, korkutarak geriletebileceklerini sananlar bugün bu salondaki inancı, bu salondaki kararlılığı görsünler! Biz buradayız, bir aradayız ve dimdik ayaktayız!"

"Biz Türkiye İttifakıyız"

Konuşmasını birlik ve gelecek vurgusuyla tamamlayan Genel Başkan Özgür Özel, salonu şu sözlerle selamladı:

"Hiç kimse heveslenmesin, hiç kimse boşuna planlar yapmasın. Bu örgüt, bu halk, bu zincirin halkaları kopmayacak. Biz Türkiye ittifakıyız, biz Türkiye'nin geleceğiyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

"Halkın Ekmeğini Çalan Saray Rejimi, Halkın İradesini de Çalmak İstiyor"

Ülkenin dört bir yanını saran hukuksuzluk, adaletsizlik ve derin ekonomik buhran dalgasına dikkat çeken Özel, adaletin katledildiği bir düzende halkın ekmeğinin de gasp edileceğini, milyonlarca insan açlık sınırında hayatta kalma mücadelesi verirken saray ve avanelerinin lüks, şatafat ve debdebe içinde gününü gün ettiğini sert bir dille eleştirdi. Bu sömürü çarkını kırarak ülkeye haysiyeti yeniden getirmek için ant içtiklerini ifade eden Özel; seçim sandığında halktan şamar yiyen iktidarın, kaybettikleri belediyeleri uydurma gerekçeler, kirli kumpaslar ve milli iradeyi hiçe sayan kayyum hamleleriyle masa başında yargı eliyle gasp etmeye çalıştığını, ancak rant kapısı değil doğrudan halkın hizmet kapısı olan CHP belediyelerini zincire vurmaya hiçbir gücün ne nefesinin ne de ömrünün yetmeyeceğini haykırdı.

"Karanlık Odaların Planlarını Yıkacağız, Biz Türkiye İttifakıyız!"

Baskı, sindirme, korkutma ve tehdit politikalarıyla kendilerini geriletebileceklerini sanan odaklara salondaki sarsılmaz inanç ve kararlılıkla meydan okuyan Özel, kökeni, mezhebi, inancı ne olursa olsun bu ülkenin tüm namuslu ve vicdanlı yüreklerini tek bir çatı altında birleştiren "Türkiye İttifakı" olduklarını tüm dünyaya ilan etti. Karanlık odalarda bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan kirli ittifakların planlarını bozacaklarını, bu zincirin halkalarının birbirine kopmaz bağlarla kenetlendiğini ve bir eksilseler de meydanlarda milyonlar olup çoğalacaklarını belirten Özel; ülkeyi çetelere, mafyalara ve karanlık odaklara asla teslim etmeyeceklerini vurgulayarak, mücadeleyi ilk seçimlerde halkın helal oylarıyla taçlandırıp bu harami düzenini yıkacaklarını ve cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'yi yeniden adaletin, demokrasinin ve mutlak barışın ülkesi yapacaklarını belirtti.