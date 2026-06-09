Sözlerine, yakın dostu ve mesai arkadaşı merhum Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Özgür Özel, geçen yıl Kurban Bayramı’nda aldıkları acı haberin kendisinde bıraktığı derin izi aktardı. Zeyrek'in vefatından duyduğu büyük üzüntüyü dile getiren Özel, grup salonundaki duygusal atmosferi özetledi.

Geri Adım Atmama Kararı: "Ferdi'nin Sesiyle Karar Verdim"

Toplantının perde arkasına dair çarpıcı bir itirafta bulunan Özel, normal şartlarda bugün grup toplantısına katılmama eğiliminde olduğunu belirtti. Ancak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu durumu "fırsat bilerek" Meclis'te grup toplantısı yapma hamlesinde bulunduğunu öğrendiğini ifade etti.

Yaşanan bu güç savaşı karşısında Meclis'teki yerini alma kararı kurguladığını belirten Özgür Özel, karar anını şu sözlerle özetledi:

"Herkese danıştım, en son Ferdi’nin sesiyle karar verdim. Benim bugün TBMM’de, bu kürsüde olmam gerekiyordu."

Parti içi hareketliliğin gölgesinde başlayan toplantı, Özel'in bu net mesajlarıyla CHP kulislerindeki liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.