Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda meydana gelen elektrik arızası sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi'nde görevli 6 kamu görevlisi hakkında açılan davanın, Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Ferdi Zeyrek Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetmişti

Ferdi Zeyrek, geçen yıl 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında havuzun suyu boşaltılırken, makine dairesi ve çevresinde teknik incelemeler yapıldı.

Bilirkişi Raporları Kusurları Ortaya Koydu

Yapılan teknik incelemelerde havuz motoru ve elektrik tesisatında standartlara aykırı uygulamalar tespit edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden oluşturulan 5 kişilik akademik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarında ciddi montaj hataları bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca olayda asli ve tali kusurlu olduğu değerlendirilen yeni isimlerin bulunduğu ve sorumluluk zincirinin genişlediği ifade edildi.

10 Şüpheli Hakkında Hapis İstemi

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, havuzun elektrik ve motor sistemlerinde görev alan kişiler, bakım sorumluları, yapı denetim görevlileri ve müteahhit firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklar hakkında, Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanması nedeniyle "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

6 Kamu Görevlisi de Sanık Olarak Yargılanacak

Mahkeme tarafından verilen son kararla, olayda kusurları bulunduğu öne sürülen Yunusemre Belediyesi çalışanları İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan Akgöl, mühendis Ömer Taşcı, inşaat mühendisi Eyüp Keklik, tekniker Murat Sönmez, inşaat teknikeri Asım Özdamar ve yapı belge görevlisi Hüseyin Eraslan hakkında açılan kamu davası da ana dosyayla birleştirildi.

Mahkeme kararında, iki dosya arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu belirtilerek yargılamaların birlikte yürütülmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Bu kararla birlikte 6 kamu görevlisi de Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin devam eden davada sanık sıfatıyla yargılanacak.

Dava Süreci Devam Ediyor

Öte yandan davada sanıkların kusur oranlarının netleştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden talep edilen ek bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı öğrenildi. Bu nedenle davanın son duruşmasında yargılama 1 Temmuz tarihine ertelenmişti.

Mahkemenin yeni kararıyla birlikte Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davanın kapsamı genişlerken, yargı sürecinin önümüzdeki duruşmalarda yeni bilirkişi raporları ve deliller ışığında devam etmesi bekleniyor.