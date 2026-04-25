Burhanettin Duran, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 100 bin konut için hak sahiplerinin bugün İstanbul’da düzenlenecek törenle belirleneceğini açıkladı.

100 bin konut için kura heyecanı

Duran, Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törende İstanbul’daki 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini ifade etti. Kura sürecinin 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

81 ilde 500 bin sosyal konut

TOKİ tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun hayata geçirildiği belirtildi.

Proje ile en az 2 milyon vatandaşın, afetlere dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmasının hedeflendiği aktarıldı.

300’den fazla sektöre ekonomik katkı

Duran, sosyal konut hamlesinin sadece barınma ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda üretim ve istihdamı da hareketlendirdiğini vurguladı. Projenin 300’den fazla sektörü etkilediği ifade edildi.

“Sosyal devletin en somut örneği”

Açıklamada, mahalle kültürünü yaşatan sosyal donatı alanlarıyla birlikte yükselen projenin, Türkiye’nin sosyal devlet anlayışının en önemli örneklerinden biri olduğu kaydedildi.