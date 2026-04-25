Son bir yıllık veriler incelendiğinde ise ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında toplam 68 adetlik düşüş yaşandığı görüldü. Bu gerileme, ABD’de enerji üretim tarafında temkinli bir görünüm oluştuğuna işaret ediyor.

Öte yandan petrol fiyatlarında da haftanın son işlem günlerinde dalgalı bir seyir izlendi. Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 105,07 dolar seviyesinden kapanırken, cuma günü 105,33 dolara yükseldi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise gerileme gösterdi. Perşembe gününü 95,85 dolar seviyesinde kapatan WTI, cuma gününü 94,40 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol piyasalarında yaşanan bu hareketlilikte, sondaj kulesi sayısındaki düşüş, küresel talep beklentileri ve arz tarafındaki gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.