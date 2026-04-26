Manisa’nın Demirci ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazında çiçeklenme dönemi başladı. İlçede yaklaşık 800 bin kiraz ağacından bu yıl 20 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Demirci’de, 600 ile 1300 rakım arasındaki bölgelerde yetiştirilen kiraz bahçeleri nisan ayıyla birlikte çiçek açtı. Hasat öncesi dönemde üreticiler, özellikle zirai don riskine karşı bahçelerde gece boyunca “duman nöbeti” tutarak önlem alıyor.

Don riskine karşı dumanlama yöntemi

Geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle üreticiler, saman ve badem kabukları yakarak dumanlama yöntemiyle bahçelerdeki sıcaklığı dengelemeye çalıştı. Bu yöntemle çiçeklerin zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“İhracatta avantaj sağlıyor”

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, coğrafi işaretli Demirci kirazının aroması ve kalibresiyle ihracatta öne çıktığını belirtti. Şenyurt, ilçenin Akdeniz meyve sineğine karşı “ari bölge” statüsünde olmasının uluslararası pazarda avantaj sağladığını ifade etti.

Susuz tarım aromayı artırıyor

Küçükoba Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ise bölgede uygulanan susuz tarım yöntemi ve yüksek rakımın kirazın lezzetini artırdığını söyledi.

Hasat mayıs sonunda başlayacak

Demirci’de kiraz hasadının mayıs ayının son haftasında başlaması ve rakım farkına bağlı olarak temmuz ayı sonuna kadar kademeli şekilde devam etmesi bekleniyor.