Emtia piyasalarında, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler nedeniyle karışık bir seyir izlendi.

Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığına yönelik riskler, petrol ve doğal gaz fiyatlarında jeopolitik risk priminin korunmasına neden olurken enerji maliyetlerindeki artış enflasyon endişelerini gündemde tuttu. ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin haber akışı ise piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturdu.

ABD’den gelen açıklamalarda, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’in katılacağı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ise toplantıda yer almayacağı belirtildi. Sürecin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.

Fed kararı öncesi beklentiler

Piyasalarda gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulacağı beklentisi öne çıkarken, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskılarını artırabileceği değerlendiriliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasalarda belirleyici olması bekleniyor.

Değerli metaller baskı altında

Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Haftalık bazda gümüş yüzde 6,5, platin ve paladyum yüzde 4,5, altın ise yüzde 2,6 değer kaybetti.

Baz metallerde karışık görünüm

Baz metallerde Çin verileri ve arz endişeleri etkili oldu. Nikel ve alüminyumda artış görülürken bakır fiyatlarında gerileme kaydedildi. Çin’de sanayi üretimi artış gösterse de iç talepteki zayıflık dikkat çekti.

Petrol ve enerji fiyatları yükseldi

Brent petrol, Hürmüz Boğazı’na ilişkin arz endişeleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı yükselişle tamamladı. Brent petrol yüzde 13,5 değer kazanırken doğal gazda da sınırlı artış görüldü.

Tarım emtialarında maliyet baskısı

Tarım ürünlerinde enerji ve lojistik maliyetleri fiyatlamaları etkiledi. Buğday ve mısır fiyatları yükselirken pirinç ve soya fasulyesinde düşüş kaydedildi. Şeker, kahve ve kakaoda ise genel olarak artış görüldü.

Emtia piyasalarında, önümüzdeki dönemde merkez bankası kararları ile jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.