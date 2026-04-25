Gıda fiyatlarındaki yükseliş ve üretici ile tüketici arasındaki fark uzun süredir tartışma konusu olurken, sektör temsilcilerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ankara’da esnafı temsil eden Ankara Manavlar, Balıkçılar, Tavukçular ve Akvaryumcular Esnaf Odası Başkanı Atilla Süslü, fiyat artışlarının yalnızca maliyetlerden kaynaklanmadığını, asıl sorunun zincirin başındaki yanlış beyanlar olduğunu söyledi.

Üreticiden başlayan süreçte faturaya yansıtılmayan gerçek fiyatların, hem piyasadaki dengeyi bozduğunu hem de tüketici nezdinde yanlış bir algı oluşturduğunu belirten Süslü, denetim ve şeffaflık çağrısında bulundu.

“FİYAT FARKININ TEMEL NEDENİ YANLIŞ BEYAN”

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat uçurumuna dikkat çeken Süslü, en büyük sorunun faturalandırma aşamasında yaşandığını vurguladı. “Üreticiden tüketiciye giden endeksteki sıkıntı aslında insanların anlattığı gibi değil. Hem üretimde maliyet yüksek, hem işçilik yüksek, hem lojistik kısmı yüksek. Bunlar maliyetlere ister istemez yansıyor.” diyen Süslü, asıl kırılmanın kayıt dışı fiyat gösterimiyle oluştuğunu belirtti.

Süslü, “İnsanlar maliyetleri düşürmek için fiyatları düşük gösteriyorlar. Düşük gösterince üreticideki fiyat düşük gibi görünüyor, manavda ya da markette fiyat yüksekmiş algısı oluşuyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun kamuoyunda yanlış bir algıya yol açtığını belirten Süslü, “Oysa ki üretici fiyatı tam doğru dürüst vermiyor. Faturaya doğru yansıtsa bu sorun büyük ölçüde çözülecek.” dedi.

NAKLİYE, KİRA VE VERGİ YÜKÜ FİYATLARI KATLIYOR

Fiyat artışlarında lojistikten kiraya kadar birçok kalemin etkili olduğunu söyleyen Süslü, zincirin her aşamasında maliyet biriktiğini belirterek, “Nakliye, işçilik, paketleme, tonaj uygulamaları derken hepsi üst üste biniyor. Bu tarafa geldiğinde marketlerin kira bedelleri, işçilik maliyetleri, vergiler de ekleniyor.” ifadelerini kullandı.

“HALLERDE FİYAT ŞİŞİRİLİYOR ALGISI DOĞRU DEĞİL”

Hal esnafına yönelik eleştirilere de yanıt veren Süslü, komisyon oranlarının sınırlı olduğunu vurgulayarak, “Biz hallerde komisyoncu olarak en fazla yüzde 8 ile çalışıyoruz. Malı üretici adına satıyoruz ve gelir üreticiye gidiyor” dedi. Süslü, fiyat farkının hallerden kaynaklandığı yönündeki eleştiriler için ise “En büyük sıkıntı üreticinin fiyatı düşük göstermesi. İnsanlar burada yanılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.