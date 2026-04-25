Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix Tanıtım Programı’nda yaptığı açıklamaların ardından süreç resmileşti. Yapılan açıklamaya göre İstanbul Park, 2027 yılı itibarıyla en az 5 yıl boyunca Formula 1 takviminde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1’in turizme önemli katkılar sağladığını belirterek, organizasyonun turist talebini yaklaşık yüzde 6 artırdığını ifade etti. Ersoy, etkinliğin özellikle uluslararası pazarlarda İstanbul’un tanıtımına büyük katkı sunduğunu vurguladı.

İstanbul’un tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Ersoy, “İstanbul bu organizasyona hazır. 5 yıllık protokol, etkinin uzun soluklu olmasını sağlayacak” dedi. Bakanlık olarak kapsamlı tanıtım kampanyaları yürüteceklerini belirten Ersoy, ABD, Asya ve Avrupa pazarlarında İstanbul’un Formula 1 şehri olarak konumlandırılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Formula 1’in Türkiye için büyük bir heyecan yarattığını belirterek, İstanbul Park’ın modernize edileceğini ve bölgenin sporun merkezi haline geleceğini ifade etti. Bak, organizasyonun gençler için büyük bir çekim merkezi olacağını söyledi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da uzun süren çalışmaların ardından Formula 1’in Türkiye’ye geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, pistin yeniden dünya standartlarına uygun hale getirileceğini belirtti.

Açıklamaların ardından yetkililer İstanbul Park’ta incelemelerde bulundu ve Red Bull aracının gösteri sürüşü gerçekleştirildi.