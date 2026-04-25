Olay, saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre A.İ.A. yönetimindeki 06 EET 501 plakalı kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesiyle birlikte parktan dönen küçük çocuğa aniden yola çıktığı sırada çarptı.

Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yakup Can Y., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü A.İ.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.