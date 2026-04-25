Başkentte çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını artırmayı amaçlayan anlamlı bir etkinlik hayata geçiriliyor. Ankara Eko-Okulları tarafından hazırlanan 12. Resim ve Fotoğraf Sergisi, Kocatepe Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Topraktan tabağa gıdanın yolculuğu” temasıyla hazırlanan sergide, öğrencilerin doğa, üretim süreçleri ve sağlıklı beslenme üzerine ortaya koyduğu eserler yer alacak. Gençlerin çevreye duyarlılığını yansıtan çalışmalar, ziyaretçilere hem görsel bir deneyim sunacak hem de önemli mesajlar verecek.

Sergi boyunca çocukların gözünden sürdürülebilir yaşam, tarım ve gıda güvenliği gibi konular sanat aracılığıyla anlatılacak. Etkinliğin, özellikle genç nesillerde çevre farkındalığını artırması hedefleniyor.

Üç Gün Boyunca Ziyarete Açık

28–30 Nisan tarihleri arasında açık olacak serginin açılışı, 28 Nisan günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kocatepe Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenecek etkinlik, tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.