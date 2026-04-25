Doğu Anadolu’da bahar aylarına rağmen kış koşulları etkisini sürdürüyor. Kars’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars-Ardahan kara yolu Mezra köyü mevkiinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar ilerleyemeyerek yolda kaldı. Bazı araçların ise kayarak kontrolden çıktığı ve makas attığı görüldü. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı bölgede, araçların bir kısmı yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kars-Göle kara yolu’nda da benzer manzaralar yaşandı. Yoğun kar birikintileri nedeniyle bazı araçlar kara saplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ekipler Seferber Oldu

Yaşanan olumsuzlukların ardından bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yolda kalan araçları kurtarmak ve trafiği yeniden açmak için çalışmalarını sürdürürken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.