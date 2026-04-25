Milli Eğitim alanında önemli bir atama gerçekleştirildi. Cihat Demirli, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Eğitim politikalarının şekillendirilmesinde aktif rol üstlenecek olan Demirli’nin kariyeri ve geçmişi merak konusu oldu.

Kamu yönetimi ve eğitim alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip olan Demirli, farklı görevlerde edindiği birikimle dikkat çekiyor. Özellikle eğitim sistemine yönelik projelerde yer alması ve idari deneyimi, yeni görevinde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Eğitim Yönetiminde Deneyimli Bir İsim

Cihat Demirli’nin kariyerinde, eğitim kurumlarında yöneticilik ve kamu görevleri öne çıkıyor. Eğitim politikalarının geliştirilmesi, uygulama süreçlerinin yönetilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesi konularında çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

Yeni görevinde, Türkiye’nin eğitim vizyonuna katkı sunması beklenen Demirli’nin, özellikle öğrenci odaklı projeler ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik adımlar üzerinde yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

Yeni Dönemde Öncelikler

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı olarak görev alacak olan Demirli’nin, eğitimde fırsat eşitliği, dijitalleşme ve öğretmen destek programları gibi başlıklarda çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte eğitim sisteminde daha kapsayıcı ve yenilikçi bir yapının hedeflendiği belirtiliyor.