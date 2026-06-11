Başkent Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonun düzenlediği müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal Atatürk’ün, Türk gençliğinin bedensel ve zihinsel gelişimine büyük önem verdiğini ve sporun bir milletin karakterini şekillendiren önemli bir unsurlardan biri olduğunu hatırlatarak “Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.’ demiş. Bu çok önemli bir sözdür. Bizlerin görevi de bilimde, sanatta ve sporda başarılı gençler yetiştirmektir. Sporda başarılı olan öğrencilerimizi kutlarım” diye konuştu.

BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER

1-Salon Futbolu Okul takımımız Grup 2. si ve Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

2. Korumalı Futbol Okul takımız ŞAMPİYON olarak Süper Lige çıkmaya hak kazandı.

3. Okçuluk Türkiye Şampiyonası müsabakalarında üniversitemizi temsil eden Mühendislik

Fakültesi / Makine Mühendisliği Programı öğrencisi, sporcumuz Mehmet Arda NALBANTOĞLU Türkiye 2.si oldu.

3-Fen Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı öğrencisi, sporcumuz Naz KABAKOZ Türkiye 3.’sü

4-Okçuluk Kadın Takımımız Türkiye 2.si oldu.

5- Kick Boks Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Programı öğrencisi, Zeynep Gülcan Tuğrul Türkiye 3. sü

6 -Wushu Türkiye Şampiyonasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı öğrencisi, Beyzanur Ağören Türkiye 3. Sü.

7-Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında, Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı öğrencisi Nur Ay Uyar Sağ ve Sol kol Türkiye 3.sü.

8- Eskrim Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Eskrim Kadın Takımımız Türkiye 2.si oldu.