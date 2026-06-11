Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen törende, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya “Yılın Valisi” ödülü verildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar dolayısıyla takdim edilen ödül, deprem bölgesinde görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının emeğine ithaf edildi. Törende konuşan Konfederasyon Genel Başkanı Kadir Delibalta ve Vali Mustafa Masatlı, devlet-millet dayanışmasının Hatay’ın yeniden doğuşundaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

“DEVLETİN EMRİNDE, MİLLETİN HİZMETİNDE BİR YAPI OLACAĞIZ”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, göreve geldiklerinde yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, “Farklı işler yapacağız dedik. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan başlattık. Devletin emrinde, milletin hizmetinde, kendini yenileyen ve devletin sorunlarına çözüm üreten bir yapı olacağız dedik.” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık kurumunun devletin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Delibalta, “Devletin de belediyenin de bütün kurumların eli ayağı muhtarlardır. Böyle bir kurumun temsil noktasında olan konfederasyonun kendini yenilemesi ve kendini aşması lazım.” dedi.

“HATAY EN BÜYÜK YIKIMI YAŞADI”

“Yılın Valisi” ödülünün belirlenme sürecine ilişkin konuşan Delibalta, deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Delibalta, “Gönül isterdi bütün valilerimize ödül verelim. Ama baktık ki en büyük yıkımı gören, en büyük darbeyi yiyen, en büyük can kaybının ve mal kaybının yaşandığı il Hatay’dı. Yönetim kurulumuzla değerlendirdik ve bu kararın doğru olduğuna kanaat getirdik.” diye konuştu.

Ödülün yalnızca Mustafa Masatlı’ya değil, tüm kamu kurumlarına ithaf edildiğini belirten Delibalta, “Sayın Masatlı’ya vereceğimiz ‘Yılın Valisi’ ödülü aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurumlarına verilmiştir. Bu ödül temsili bir ödüldür, manevi bir ödüldür. Bizim gönlümüzde bu yılın valisi Mustafa Masatlı’dır.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.