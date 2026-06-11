Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Kırşehir’de düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden kente gelen yaklaşık 160 gazeteci, programın ikinci gününde Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile buluştu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve beraberindeki gazetecileri ağırlayan Başkan Ekicioğlu, Kırşehir’in kültürel zenginliği ve hoşgörü geleneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KIRŞEHİR, TÜRKİYE’NİN MOZAYİĞİDİR”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin sahip olduğu kültürel çeşitliliğin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Aslında Kırşehir bizim güzelliğimiz ve etnik çeşitliliğimizdir. Türkiye’nin mozaiğidir. Kırşehir özellikle doğudan göç almış bir il. Buraya gelen vatandaşlarımız kentle bütünleşmiş, Neşet Ertaş türküleriyle büyümüşlerdir. Bu nedenle Kırşehir hoşgörünün merkezlerinden biridir” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS VE SORUMLULUK VURGUSU

Kentin kültürel ve manevi mirasını Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Aşık Paşa gibi önemli isimlerden aldığını vurgulayan Ekicioğlu, “Bu edebiyat ve kültür bu coğrafyada var. Ozanlar, şairler yetiştirmiş bir kentte yaşıyoruz. Bu nedenle bu kentin yöneticisi olmak benim için önemli bir sorumluluk. Kırşehir halkının desteğiyle ikinci dönemimizi sürdürüyoruz ve 8. yılımızda kentimize hizmet etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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