Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı sivil toplum kuruluşlarına sağladığı katkılar dolayısıyla “Vefa Beratı” ve “STK Dostu Beratı” ile onurlandırdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı törende konuşan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Baran’ın yıllardır sivil toplumun yanında yer aldığını belirterek, bu ödüllerin bir teşekkür ve vefa göstergesi olduğunu ifade etti. Baran ise aldığı ödüllerin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, Ankara’nın gelişimi ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

“ATO’NUN SALONLARINI VE YÜREĞİNİ STK’LARA AÇTI”

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Gürsel Baran’ın sadece başarılı bir oda başkanı değil, aynı zamanda sivil toplumun güçlü bir destekçisi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yaklaşık on yıldır Ankara Ticaret Odası’nın başkanı Gürsel Başkan. Gayet başarılı, gayet çalışkan bir başkan. Mütevazı, kalender ve hatırşinas bir insan. Onun çalışmalarını on yıldır takip ediyorum. Bir de sivil toplum kuruluşlarıyla çok yakından ilgileniyor, destek veriyor, etkinliklerine katılıyor. Ticaret Odası’nın salonlarını açıyor. Elinden ne geliyorsa sivil toplum için koşturuyor.”

Bu nedenle TÜSİAV olarak kendisine “STK Dostu Beratı” vermeyi görev bildiklerini belirten Sarıtoprak, “Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın STK Dostu Beratı’nı ona vermek bizim boynumuzun borcuydu. Onu eda ettik.” dedi.

“VEFASI OLMAYANIN BEKASI OLMAZ”

Gürsel Baran’ın on yıllık görev süresince büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Sarıtoprak, “Bir diğer borcumuz da on yıldır gecesini gündüzüne katarak çalışıyor olmasıydı. Kendisine bir Vefa Beratı takdim etmek istedik. Hep onu söyleriz; ‘Vefası olmayanın bekası olmaz.’ Vefa İstanbul’da bir semtin adı değildir.” ifadelerini kullandı.

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