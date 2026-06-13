Şerife Sude Yılmaz, Kürüş Mahallesi'ndeki ailesiyle yaşadığı evinden saat 04.00 sıralarında yakınlarından habersiz çıktı. Sabah saatlerinde kızlarını göremeyen aile fertleri, çevrede arama yaptı. Komşularla görüşen ve kızlarından haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, Yılmaz'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kürüş Mahalle Muhtarı Ferhat Demir, 'Mahallemizde yaşayan Şerife Sude Yılmaz, bugün saat 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra ailesi kendisinden haber alamadı. Telefonunu, kimliğini, cüzdanını evde bırakan Şerife Sude Yılmaz'ın, ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Yakınları, kızımızın bulunması için vatandaşlardan yardım bekliyor' dedi. (DHA)