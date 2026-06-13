Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

Yurt içi ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığını duyuran Bakanlık, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği soru ve cevapların MEB'in internet sitesi üzerinden yayımlandığını bildirdi.

Öte yandan öğrenciler, sınavda kullandıkları kitapçıkları 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanlarına göre lise tercihlerini yapabilecek.