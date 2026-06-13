Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşmasını yarın saat 07.00'de Kocatepe Kültür Merkezi'nde dev ekranlarda vatandaşlarla buluşturacak.

ABB'nin açıklamasına göre Belediye, Dünya Kupası heyecanını vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Kocatepe Kültür Merkezi'nde dev ekranlar kuracak.

A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak.

Belediyeden öğle saatlerinde yapılan bir önceki açıklamada, etkinliğin Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirileceği belirtilmişti ancak bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle yer değişikliğine gidildi.