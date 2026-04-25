Bakan Işıkhan, 2026 yılı kapsamında yürütülen “Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği” programı çerçevesinde toplam 352 projenin desteklendiğini duyurdu. Bu projelere sağlanan toplam hibe tutarı ise 187 milyon 416 bin TL olarak açıklandı.

Program kapsamında:

165 engelli kendi işini kurma projesine 92 milyon TL’den fazla destek verildi.

181 eski hükümlü projesine yaklaşık 84 milyon TL hibe sağlandı.

6 destekli istihdam projesine ise 10 milyon TL'nin üzerinde kaynak aktarıldı.

Amaç: İstihdamı Artırmak ve Sosyal Katılımı Güçlendirmek

Bakan Işıkhan açıklamasında, İŞKUR’un yürüttüğü programlarla çalışma hayatının güçlendirildiğini ve dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımının desteklendiğini vurguladı. Hibe programlarının, özellikle kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Yeni Başvurular Başladı

Açıklamada ayrıca, hibe programının üçüncü dönem başvurularının da başladığı bildirildi. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların İŞKUR üzerinden süreçleri takip edebileceği ifade edildi.

İstihdamda Fırsat Eşitliği Vurgusu

Bakanlık, yürütülen projelerle engelli bireylerin ve eski hükümlülerin iş gücü piyasasına kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, fırsat eşitliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatımızı güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarımızı sürdürüyoruz.⚙️



