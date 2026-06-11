Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte milyonlarca kişi tatil planlarını hayata geçirirken, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri de yoğun ilgi görüyor. Sektör verilerine göre, bu yıl özellikle Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris ve Fethiye hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında öne çıkıyor.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO'su, erken rezervasyon kampanyaları ve artan yabancı turist talebinin sektöre önemli bir hareketlilik kazandırdığını belirterek, "Özellikle sahil bölgelerinde doluluk oranları şimdiden yüzde 85'lere ulaştı. Temmuz ve ağustos aylarında ise tam kapasiteye yakın bir sezon öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya Zirveyi Bırakmıyor

Akdeniz'in turizm başkenti olarak gösterilen Antalya, lüks otelleri, mavi bayraklı plajları ve tarihi zenginlikleriyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Özellikle Avrupa ve Rusya pazarından gelen yoğun talep, bölgedeki rezervasyonları artırıyor.

Bodrum ve Çeşme'de Erken Rezervasyon Yoğunluğu

Ege'nin iki popüler tatil merkezi Bodrum ve Çeşme, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Eğlence hayatı, marinaları ve butik otelleriyle dikkat çeken bu iki destinasyonda, erken rezervasyon kontenjanlarının büyük bölümü sezon başlamadan tükendi.

Marmaris ve Fethiye Doğa Tutkunlarının Gözdesi

Muhteşem koyları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Marmaris ve Fethiye de bu yıl en çok tercih edilen yaz rotaları arasında yer aldı. Tekne turları, su sporları ve doğa aktiviteleriyle öne çıkan bölgeler, özellikle aileler ve genç tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Sektör Rekor Sezon Bekliyor

Turizm sektörünün 2026 yaz sezonuna güçlü başladığını vurgulayan CEO, "Türkiye, fiyat-performans dengesi, doğal güzellikleri ve hizmet kalitesiyle rakip destinasyonlardan ayrışıyor. Yerli turistin yanı sıra yabancı ziyaretçi sayısındaki artış da sektörü olumlu etkiliyor. Bu yıl hem konaklama hem de turizm gelirlerinde yeni rekorlar kırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, sezonun en yoğun dönemine girilmesiyle birlikte tatil planı yapan vatandaşların uygun fiyat avantajından yararlanabilmek için rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları gerektiğini belirtiyor.

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