Türkiye’de milyonlarca emekli, artan hayat pahalılığı karşısında geçim mücadelesi verirken, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz emeklilerin yaşadığı derin ekonomik krize dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; emeklilerin büyük bölümünün yaklaşık 20 bin TL ile yaşamını sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Yavuz, mevcut politikaların milyonlarca kişiyi yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiğini dile getirdi. Açlık ve yoksulluk sınırlarının hızla yükseldiği bir dönemde, barınmadan sağlığa temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşandığına işaret etti.

“EMEKLİLER 20 BİN TL İLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR”

Yavuz, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu belirterek, “Maalesef emeklilerimiz yine açlıkla, sefaletle, ölümle baş başa bırakıldı. İktidar emeklileri yok saymaya devam ediyor” dedi. Açlık ve yoksulluk sınırlarına dikkat çeken Yavuz, “Açlık sınırının 36 bin liralara, yoksulluk sınırının 105 bin liraya ulaştığı bir dönemde, emeklilerin büyük bir kısmı 20 bin TL civarında ücretle yaşamını idame ettirmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Barınma, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülemediğini vurgulayan Yavuz, “Ne barınma sorunu çözebildi, ne sağlık sorunu çözebildi, ne sağlıklı beslenme sorunu çözebildi” diyerek tabloyu özetledi. Emeklilerin büyük bölümünün çalışmak zorunda kaldığını belirten Yavuz, “Emeklilerimizin yüzde 80’i ya ikinci bir işte çalışmakta ya da iş aramakta, çok sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır” dedi.

İleri yaştaki emeklilerin çalışma hayatında yaşamını yitirdiğine de dikkat çeken Yavuz, “65, 75, hatta 80 yaşındaki emeklilerimiz iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“SORUNUN KAYNAĞI EKONOMİK DEĞİL, TERCİH MESELESİ”

Yavuz, yaşanan sıkıntıların ekonomik imkânsızlıklardan değil, siyasi tercihlerden kaynaklandığını savunarak, “Bu durum ülkenin ekonomik yapısının değil, tamamen iktidarın tercihlerinin sonucudur” dedi. 2026 bütçesine ilişkin veriler paylaşan Yavuz, “Faiz lobisine ayrılan pay 2 trilyon 742 milyar TL ile bütçenin yüzde 14,5’ine denk geliyor. Buna karşılık 16,5-17 milyon emekliye ayrılan pay 1 trilyon 872 milyar TL, yani yüzde 9,4 seviyesinde.” diye konuştu. Vergi politikalarına da değinen Yavuz, “2013-2025 yılları arasında bir avuç sermaye grubunun 8 milyar 900 milyon TL vergisinin iptal edildiğini görüyoruz” diyerek kaynak dağılımını eleştirdi.

