İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Dost Meclisi buluşmaları, bu kez merhum Muharrem Zeki Çitçi için gerçekleştirilen “Vefa Birlikteliği Programı” ile anlam kazandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağı’nda düzenlenen program, hem katılım yoğunluğu hem de duygusal atmosferiyle dikkat çekti.

VEFA DUYGUSU TARİHİ MEKÂNDA BULUŞTU

Tarihi dokusuyla bilinen mekânda gerçekleşen programda, vefanın, dostluğun ve hatıraların bir araya geldiği özel bir gece yaşandı. Katılımcılar, merhum Çitçi’nin hayatına ve bıraktığı izlere tanıklık ederken, salonda zaman zaman duygu dolu anlar hâkim oldu.

PROGRAM FATİHA İLE BAŞLADI, DUYGULARLA DEVAM ETTİ

Program, Dr. Özcan Kars’ın sunumuyla başladı. Fatiha okunmasının ardından merhum Muharrem Zeki Çitçi’nin anısına hazırlanan özel sunum katılımcılarla paylaşıldı. Sunumda, Çitçi’nin hayatından kesitler, dostlukları, mücadeleleri ve birlikte yaşanan anılar yer aldı. Görsel ve anlatımlarla desteklenen sunum, salonda bulunan birçok kişiyi derinden etkiledi. Duyguların yoğunlaştığı anlarda gözyaşları hâkim olurken, vefa duygusu bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.

GÖZYAŞLARI VE VEFA AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, merhum Çitçi ile olan yakın dostluğu ve dava arkadaşlığı nedeniyle program boyunca duygusal anlar yaşadı. Çitçi’nin ailesi, yakınları, dostları ve mesai arkadaşlarının da katıldığı programda, birçok kişi gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygusal yoğunluk nedeniyle program akışında kısa süreli değişiklik yapılırken, katılımcılar bu anları büyük bir saygı ve anlayışla karşıladı.

ANLAMLI TAKDİM: HAYSİYET, ŞEREF VE ŞÜKRAN NİŞANI

Programın en anlamlı anlarından biri, merhum Muharrem Zeki Çitçi adına hazırlanan “Haysiyet, Şeref, Şükran ve Takdir Nişanı ve Madalyası”nın takdim edilmesi oldu. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can tarafından, Çitçi ailesine sunulan bu anlamlı ödül, salonda büyük bir duygusal yoğunluk oluşturdu. Merhumun eşi, belge ve madalyayı teslim alırken yaptığı konuşmada, derneğin hastalık sürecinden itibaren gösterdiği ilgi, destek ve vefaya teşekkür etti. Aile adına yapılan konuşmada, bu anlamlı programın kendileri için büyük bir moral ve onur kaynağı olduğu ifade edildi.

ANILAR PAYLAŞILDI, VEFA VURGUSU YAPILDI

Programın ilerleyen bölümünde, merhum Muharrem Zeki Çitçi’nin aile yakınları, dostları, meslektaşları ve arkadaşları söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Farklı bakış açılarıyla dile getirilen anılar, Çitçi’nin hayatına dokunduğu insan sayısını ve bıraktığı derin izleri bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, vefa örneği gösteren bu organizasyon için İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği ve Başkan Yücel Can’a teşekkür etti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.