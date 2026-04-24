Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın yayımladığı Nisan 2026 Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması, geçim koşullarındaki ağır tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 36 bin 313 liraya, yoksulluk sınırı ise 108 bin 820 liraya yükseldi.

Açlık sınırı yalnızca bir ayda 494 lira artarken, yoksulluk sınırındaki artış yaklaşık 2 bin lirayı buldu. Böylece yoksulluk sınırı 109 bin liraya dayanarak rekor seviyelere ulaştı.

Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

Yılbaşında 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret, açlık sınırının 8 bin 238 lira gerisinde kaldı. En düşük emekli aylığı ise açlık sınırının 16 bin 313 lira altında kaldı.

Araştırmaya göre:

Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin sadece 23 günlük gıda ihtiyacını karşılayabiliyor.

En düşük emekli aylığı ise yalnızca 16 günlük beslenmeye yetiyor.

Üç kişinin asgari ücretle çalıştığı bir hanede bile toplam gelir, yoksulluk sınırının 24 bin lira altında kalıyor.

Gıda Harcamaları Tırmanıyor

Nisan ayında en dikkat çekici artışlar temel gıda kalemlerinde yaşandı:

Et, balık ve yumurta harcaması 10 bin 792 liraya çıktı

Süt, yoğurt ve peynir 7 bin 444 liraya yükseldi

Meyve harcaması 3 bin 417 liraya ulaştı

Sebze harcaması aylık düşüşe rağmen yıllık bazda ciddi artış gösterdi

Son bir yılda açlık sınırı 10 bin 135 lira arttı.

Gıda Dışı Giderler de Artıyor

Gıda dışı harcamalar da yükselişini sürdürdü. Dört kişilik bir ailenin:

Barınma (kira dahil) gideri 20 bin 979 lira

Ulaştırma gideri 17 bin 235 lira

Ev eşyası harcaması 7 bin 577 lira oldu

Toplamda gıda dışı harcamalar 72 bin 507 liraya ulaştı.

Memur Maaşları da Yetersiz

En düşük memur maaşı 61 bin 890 liraya çıkmasına rağmen yoksulluk sınırının yalnızca %56,8’ini karşılayabiliyor. Ortalama memur maaşı ise bu sınırın %62’sinde kalıyor.

Satın Alma Gücü Hızla Eriyor

Raporda, yılbaşında yapılan maaş artışlarının büyük bölümünün ilk üç ayda eridiği vurgulandı. Hem Türkiye’deki ekonomik koşullar hem de küresel enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temel ihtiyaç maliyetleri hızla yükselmeye devam ediyor.