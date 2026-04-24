Aylarca maaş alamadıklarını söyleyen Doruk Madencilik işçileri, Ankara’da açlık grevi ve oturma eylemini sürdürüyordu. Açlık grevlerinin beşinci gününde maden emekçileri, eylemde oldukları Kurtuluş Parkı'ndan Enerji Bakanlığı'na yürümek istedi.

Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nda günlerden beri eylem yapan ve açlık grevindeki madenciler, polis ablukasına alındı. Emekçilerin, yürüyüşüne polis engel oldu. Madenciler, protesto için üstlerini çıkardı. İki emekçi fenalaştı. Alana gelen sağlık görevlileri, işçileri ambulansa bindirdi.

Abluka sırasında da iki emekçi fenalaştı. Alana gelen ambulanslar ile madenciler, hastaneye sevk edildi.

“BİZİ KÖLE YAPMAYIN”

Baretlerini havaya kaldıran emekçiler, ayağa kalkıp polis barikatını aşmak istedi. Polis madencilerin geçişine izin vermiyor.

Alandan konuşan Bağımsız Maden İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu “Bu sorun çözülmeden Ankara’dan ayrılmayacağız dedik. Muhataplarımız Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve TMSF’dir. Şimdi biz diyoruz bakanlar "kölebaşı" olsun! Bizi sürsünler; madenlere, tarlalara, sokakları süpürmeye, marketlere... Bizi sürsünler! Polislere kırbaç verin, onlar da kırbaçlasınlar bizi! Ya da onları da köle yapın! Bütün Türkiye'yi madencinin isyanına ortak olmaya çağırıyoruz!” dedi.