İzmir’de gerçekleşen karşılaşmada Altaylı futbolcular, Demirer’e isminin yazılı olduğu 35 numaralı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

Urla’da planlanan yemek, sürpriz karşılaşmaya dönüştü

Teknik direktör Mehmet Can Karagöz’ün, tecrübeli oyuncuları Urla’da düzenlenecek sezon sonu teşekkür yemeğine davet ettiği öğrenildi. Futbolcuların restorana yürüdüğü sırada, yan mekânda Ata Demirer’i fark etmesiyle plan dışı bir buluşma gerçekleşti.

Sohbetin ardından Altaylı oyuncular, ünlü sanatçıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altay sevgisi tribünlerden başladı

Altay’a olan ilgisi bilinen Ata Demirer’in, siyah-beyazlı kulübe sempatisinin Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği “Gündüzüm Seninle” şarkısının tribünlerde söylenmesiyle başladığı ifade edildi.

Geçtiğimiz dönemde Altay lisanslı ürünleri satın alan Demirer’in, kulübün armalı kıyafetleriyle poz verdiği de biliniyor.

Forma 45 dakikada hazırlandı

Buluşma sırasında teknik direktör Karagöz’ün, kulüp malzemecisini telefonla arayarak forma, eşofman ve tişört gibi ürünlerin hazırlanmasını istediği belirtildi.

İddiaya göre 35 numaralı özel forma yalnızca 45 dakika içinde hazırlanarak Urla’ya motorla ulaştırıldı ve Ata Demirer’e teslim edildi.

“Daha iyi yerlere geleceksiniz” mesajı

Altaylı futbolcularla sohbet eden Ata Demirer’in, kulübün durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Demirer’in oyunculara, “Kümede kaldığınız için tebrik ederim. Daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Yakında görüşeceğiz” dediği aktarıldı.

Altay cephesi ise ünlü sanatçıyı kulübe davet etti.

Altay’da moral yükseldi

Sezonu zorlu bir süreçten geçerek tamamlayan Altay’da bu buluşmanın takımda moral etkisi yarattığı belirtilirken, kulübün yeni sezon hazırlıklarına daha güçlü bir motivasyonla başlamayı hedeflediği ifade ediliyor.