İzmir temsilcisinde galibiyet golleri, uzun yıllardır takımda forma giyen Özgür Özkaya (38) ve Deniz Kadah (40) tarafından geldi. Kritik karşılaşmada gelen goller, Altay’a ligde kalma sevincini getirdi.

Zor Sezona Rağmen Ligde Kaldı

Mali sıkıntılar, transfer yasağı ve sezon içinde yaşanan 6 puan silme cezasına rağmen Altay, son maçta aldığı galibiyetle büyük bir mucizeye imza attı.

Fair-Play Örneği

Maçın ardından Altaylı futbolcular, rakip oyuncuları teselli ederek fair-play örneği sergiledi. Kaptan Özgür Özkaya, Afyonspor tribünlerine giderek genç futbolcular için destek çağrısında bulundu.

Taraftarla Büyük Coşku

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan maçın ardından Altaylı oyuncular taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kaptan Özgür Özkaya, tribünlerden aldığı bayrağı sahaya dikerek unutulmaz bir an yaşattı.

Teknik Ekip ve Yönetim Rahat Nefes Aldı

Teknik direktör Mehmet Can Karagöz, takımın ligde kalmasından dolayı büyük gurur yaşarken, kulüp başkanı Sinan Kanlı da sahaya inerek futbolcuları tebrik etti.

Altay, tüm zorluklara rağmen ligde kalarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.