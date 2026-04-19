İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan Gülistan Doku dosyasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çömez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olayla ilgili bugüne kadar resmi makamlarca doğrulanmamış çok sayıda ağır iddiayı gündeme taşıdı. Paylaşımında, dönemin bazı kamu görevlileri ve güvenlik birimlerine yönelik suçlamalar yer alırken, cinayetin işlendiği, delillerin karartıldığı ve soruşturmanın bilinçli şekilde farklı yönlere çekildiği öne sürüldü.

İddialar arasında, bir kamu tesisinde suç işlendiği, bazı kamu görevlilerinin delil karartmaya yardımcı olduğu, iletişim kayıtlarının silindiği ve arama çalışmalarının yanlış yönlendirildiği gibi ciddi suçlamalar bulunuyor. Ayrıca sağlık kayıtlarının silindiği ve bazı görevlilerin ödüllendirilerek terfi ettirildiği yönündeki ifadeler de dikkat çekti.

Çömez, söz konusu iddiaların aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulunarak, “Bu dosya tüm yönleriyle araştırılmalı, sorumlular ortaya çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kamuoyuna yansıyan bu iddiaların resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadığı, soruşturmanın ise farklı başlıklar altında sürdüğü biliniyor.

Gülistan Doku’nun ailesi ise yıllardır dosyanın aydınlatılmasını talep ediyor. Olay, Türkiye’de kayıp ve kadın cinayetleri tartışmalarının en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.