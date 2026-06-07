Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu erişim engeli kararı ilgili yasal süreçler kapsamında değerlendirildi. Yetkililer, kararın uygulanabilmesi için gerekli bildirimlerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiğini açıkladı.

BTK Süreci Takip Ediyor

Erişim engeli kararının teknik süreçlerinin tamamlanmasının ardından Instagram platformu tarafından uygulanması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri ise kararın hayata geçirilmesine ilişkin süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Kamu Düzeni ve Genel Sağlık Vurgusu

Kararın gerekçesinde kamu düzeninin korunması ve toplum sağlığının gözetilmesi unsurlarının öne çıktığı ifade edildi. Yetkililer, dijital platformlarda yayımlanan içeriklerin toplumsal etkilerinin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmeye devam edeceğini kaydetti.

Gözler Instagram ve BTK'da

Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar sonrası gözler BTK ve Instagram'ın atacağı adımlara çevrildi. Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından Dilan Polat'ın hesabına yönelik erişim engelinin uygulanıp uygulanmayacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.