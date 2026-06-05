Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Safi, ilk transfer hamlelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"Merih Demiral ile Anlaştık"

Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini söyleyen Hakan Safi, milli savunmacının takımın liderlerinden biri olacağına inandığını belirtti.

Safi, açıklamasında, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı anlattıktan sonra bana destek verdi. Şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter ortaya koyacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Luis Suarez İddiası

Başkan seçilmesi halinde dünya futbolunun önemli yıldızlarından Luis Suarez'i de transfer edeceklerini öne süren Safi, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ayrıca Safi, Andre Villas-Boas'ın kendisini arayarak transfer çalışmalarıyla ilgili tebrik ettiğini iddia etti.

"Daha Yeni Başlıyoruz"

Transfer hamlelerinin devam edeceğini vurgulayan Hakan Safi, "Bitti zannetmeyin, daha yeni başlıyoruz. Çok daha fazla sürprizimiz olacak" diyerek kongre üyelerine iddialı mesajlar verdi.