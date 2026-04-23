Türkiye’nin bazı bölgelerinde nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Çankırı, Karabük, Bolu ve Çorum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Çankırı’da yüksek kesimler beyaza büründü

Çankırı’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı. Çerkeş, Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük’te D-100’de kar etkisi

Karabük’te de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. D-100 kara yoluüzerindeki Kemikli rampaları mevkisinde kar yağışı görüldü.

Bolu’da yaylalar ve tabiat parkları beyaz

Bolu’da Köroğlu Dağları’nın 2200 metre rakımlı zirvelerinde bulunan Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan yaylalarında kar yağışı aralıklarla devam etti. Gölcük Tabiat Parkı da yağış sonrası beyaza büründü. Bölgeye gelen ziyaretçiler, sisli havaya rağmen yürüyüş yapıp vakit geçirdi.

Çorum’da karla karışık yağmur

Çorum’da dün akşam başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde karla karışık yağmura dönüştü. Yüksek kesimlerde kar etkili olurken, Çorum-Sungurlu kara yolu ve Çorum-Osmancık kara yolu çevresinde kar birikintileri oluştu.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında okullarda planlanan bazı etkinliklerin yağış nedeniyle ertelendiği bildirildi.