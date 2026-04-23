Beypazarı’nın Karaşar, Kirazyanı ve Ahlatlık mevkilerinde etkili olan kar yağışı sonrası yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede kısa sürede beyaz örtü oluştu.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Kar yağışının etkili olduğu yollarda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması nedeniyle sürüşte dikkatli olunması istendi.

Hava sıcaklıkları düştü

Kent genelinde yağmurla başlayan yağışlı hava, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek bölgelerde kara dönüştü. Meteorolojik koşulların bölgede etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.