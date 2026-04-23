Denizli’nin önemli kültürel mirasları arasında yer alan Laodikeia Antik Kenti’nde sürdürülen çalışmalar, antik dönemin sanatsal ve kültürel zenginliğini ortaya koymaya devam ediyor. Özellikle Batı Tiyatrosu sahne binasında yapılan kazılar, arkeoloji dünyasına ışık tutan yeni bulgular sağlıyor.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık. Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalarla geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Athena heykeli molozlar arasında bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, heykel sahne binasının dış duvarında, “postskene” olarak adlandırılan bölümde moloz dolgu içerisinde yüzüstü halde bulundu. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki heykelin baş kısmı henüz tespit edilemedi.

Antik tiyatro heykellerle süslenmiş

Milattan önce 2’nci yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binası, üç katlı mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Her katta yer alan sütunlar arasına tanrı ve tanrıçaların yanı sıra mitolojik sahneleri betimleyen heykeller yerleştirildi.

Odysseus’un yolculuğu, Polyphemos ve Skylla gibi figürlerin tasvir edildiği sahneler, tiyatronun aynı zamanda kültürel anlatım merkezi olarak kullanıldığını gösteriyor.

Ünik tipoloji ve yüksek sanat kalitesi

Athena heykelinde ince işçilik dikkat çekiyor. Kolsuz peplos giysi, boyunda pelerin (himation) ve göğüste Medusa başı ile yılanların yer aldığı aegis detayları, eserin sanatsal değerini artırıyor. Heykelin kumaş kıvrımları ve formu, usta bir heykeltıraşın elinden çıktığını ortaya koyuyor.

Augustus dönemi üslubunu yansıtıyor

Uzmanlara göre heykel, Augustus Dönemi klasik sanat anlayışını yansıtıyor. Antik dönemde önemli bir dokuma merkezi olan Laodikeia’da, Athena’nın savaşçı kimliğinden çok üretim ve dokuma yönünün öne çıktığı belirtiliyor.

Kazı çalışmaları sürüyor

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarının 2026 yılı itibarıyla kesintisiz sürdüğü belirtilirken, yeni keşiflerin bölgenin tarihine ışık tutmaya devam etmesi bekleniyor.