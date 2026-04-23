EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet’in tecrübeli oyuncusu Emma Meesseman, elde edilen başarıyı ve sezonu değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Meesseman, şampiyonluğun takımın sezon boyunca ortaya koyduğu performansın bir yansıması olduğunu söyledi.

Şampiyonluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Meesseman, “Geçtiğimiz sezonki kaybın ardından ekstra motivasyonla oynadık. Bu yıl kupayı yeniden kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak hem saha içinde hem de dışında uyumlu bir sezon geçirdik” dedi.

“Derbi finali ekstra motivasyon sağladı”

EuroLeague finalinde Galatasaray ile karşılaşmanın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Meesseman, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin her zaman yüksek tempoda geçtiğini vurguladı.

Meesseman, “Derbilerin ne kadar ateşli olduğunu biliyoruz. EuroLeague finali olması maçı daha da özel kıldı. Ayrıca bu sezon Galatasaray ile 7 kez karşılaştık, birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Farklı atmosferlerde oynanan bu maçlar bizim için özel bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

“Sezon içindeki zorlukları birlikte aştık”

Sezon boyunca çeşitli zorluklar yaşadıklarını ancak takım olarak bu süreci yönettiklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, sezon içindeki problemlerin zamanında çözülmesinin önemine dikkat çekti.

Gelecek planlarına dair açıklama

Kariyerine ilişkin soruya ise temkinli yaklaşan Meesseman, “Şu an sadece bu anın keyfini çıkarmaya odaklıyım. Dinlenmek istiyorum, gelecek hakkında konuşmak için erken” dedi.

Taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe taraftarına da özel bir parantez açan Meesseman, desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan taraftarıdır. Her zaman yanımızda oldular, bu destek bizim için çok değerli” diye konuştu.