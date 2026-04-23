Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan 1920’nin Türk milletinin bağımsızlık kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği önemli bir tarih olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günden bu yana milli egemenliğin ve demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

TBMM vurgusu: “En zor şartlarda birlik sağlandı”

Çiftçi mesajında, aziz milletin en zor dönemlerde dahi TBMM çatısı altında kenetlenerek bağımsızlığına sahip çıktığını dile getirdi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi gibi milli iradeye yönelik tehditlere karşı Gazi Meclis’in kararlılıkla durduğunu belirtti.

Atatürk ve çocuklara armağan vurgusu

23 Nisan’ın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin, geleceğe duyulan güvenin en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Çiftçi, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekti.

“Tüm çocukların bayramı kutlu olsun”

Bakan Çiftçi mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını belirterek, Türk milletinin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan 1920; millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milli egemenliğimizin ve demokrasimizin en güçlü teminatı olmuştur. Aziz milletimiz, en zor… pic.twitter.com/ebFiFrglJS — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) April 23, 2026