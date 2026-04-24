AKDEV (Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı) Genel Başkanı Gül Karyaldız, Adana’daki Büyüksaat Ortaokulu’nda fırtına sırasında devrilmek üzere olan Atatürk büstünü koruyan öğrencileri ödüllendirdi. Karyaldız, “Bu öğrencilerimiz aslında bir milletin hafızasını ve geleceğini şekillendiren bir liderin fikirlerini ayakta tutmaya çalışmışlardır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyüksaat Ortaokulu’nu ziyaret eden AKDEV Genel Başkanı Karyaldız, Okul Müdürü İbrahim Kırat ve öğrenciler ile görüşürken şöyle konuştu:

“23 NİSAN RUHUNA YAKIŞAN DAVRANIŞ”



Fırtınanın ortasında, yağmurun altında, bir an bile tereddüt etmeden Atatürk büstüne sahip çıkan öğrencileri kutluyorum. Atatürk sevdalısı öğrencilerimiz Baver Tuncer, Kerem Tuncer, Mustafa Demir ve yağmura rağmen montunu Atatürk büstüne saran Arda Can Karaca, sadece bir heykeli değil, bir milletin ortak değerini, tarihini ve saygısını korumuş, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmışlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ruhuna yakışır bu davranış ile çocuklarımız Cumhuriyet değerlerine olan bağlılıklarını en güzel şekilde göstermiştir.





“BU ÇOCUKLAR, KÖKSÜZ KALMAYA KARŞI DURDULAR”

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Büyüksaat Ortaokulu’nun bahçesinde soğuk, yağışlı ve fırtınalı bir günde düşmek üzere olan bir büstün etrafında toplanan çocuklar, bir milletin hafızasını, geleceğini dizayn eden bir liderin fikirlerini ayakta tutmaya çalışıyordu. O büst, Mustafa Kemal’in sessiz ama dimdik duran hatırasıydı. Küçük eller soğuk mermeri kavradığında sadece yağmura ve fırtınaya karşı durmadılar; unutmaya, savrulmaya, köksüz kalmaya karşı durdular. O gün bahçede yaşanan, bir haber değil; bir milletin geleceğinin hâlâ emin ellerde olduğunun sessiz ilanıdır. Adana’da öğrencilerimizi bilinç ve saygıyla yoğuran, emek veren öğretmenlerimize, müdürümüze; Diyarbakır’ın, Hakkâri’nin, Adana’nın vatansever evlatlarını yetiştiren ailelerine, büstün düşmesine izin vermeyen minik kalpler adına teşekkür borçluyuz.

Farklı kentlerden öğrencileri olan bu okulumuzun Atatürk etrafında kenetlenmesi takdire şayan bir durumdur. Öğrencilerin sergilediği bu davranış; birlik ve beraberliğimizin, özellikle çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan’ın anlam ve önemini yansıtan en güzel örneklerden biridir. Bu asil duruş, gelecek adına bizlere umut vermektedir. Her bir evladımızı ayrı ayrı kutluyorum.



“BU BİLİNÇLE YETİŞEN NESİLLER ÜLKEMİZİ AYDINLIĞA TAŞIYACAKTIR”



Bu çocuklar sadece bir büstü korumadı; tarihimize, değerlerimize ve ortak hafızamıza sahip çıktı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Bizler de Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı olarak bu anlamlı davranışı ödüllendirmek ve gençlerimize destek olmak istedik. Çünkü inanıyoruz ki, bu bilinçle yetişen nesiller, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Millî Eğitim Müdür Vekili Erdal Sevim ve Okul Müdürü İbrahim Kırat da gösterdiği hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gül Karyaldız’a teşekkür etti.

AKDEV Genel Başkanı Gül Karyaldız’a Törende, Emekli Hâkim Albay ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği Adana Şubesi Başkanı İbrahim Uyar, İncirlik Hava Üssünden emekli Tercüman Yılmaz Eşberk ve Askerî Uçuş Kontrol Amiri Özel Gültekin de eşlik etti.