İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu kişilerin mobil uygulamalardaki gruplar üzerinden ev ve otellere gönderildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

PARA TRAFİĞİYLE İZLERİNİ GİZLEMİŞLER

Soruşturma kapsamında, çete üyelerinin elde ettikleri paraları farklı kişilerin banka hesaplarına aktardıkları ve buradan çektikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları ve son 1 yılda yaklaşık 15 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı.

4 İLDE 14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Delillerin toplanmasının ardından İstanbul'un Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleri ile Samsun, Diyarbakır ve Ankara'da belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 52 KADIN KURTARILDI

Operasyonda çete üyesi 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 52 kadın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 dolar, 105 euro ve 43 gram altın ele geçirildi. Ayrıca 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve kadınlara ait bilgilerin bulunduğu 2 ajanda bulundu.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği öğrenildi.