Emine Erdoğan paylaşımında, geride bırakılan izlerin anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak, bu iz insanlık için atılmış adımlardan arda kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır.”

Toplumda iyiliğin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye’nin bu anlamda güçlü bir mirasa sahip olduğunu belirtti.

“Topraklarımız İyilikle Yoğrulmuş”

Erdoğan mesajında, “Çok şükür bizim topraklarımız, böyle izlerle dopdolu” diyerek, toplumsal değerlerin önemine dikkat çekti. İyilik yapmanın hayatın anlamı ve varlık sebebi olduğunu ifade eden Erdoğan, bu anlayışın aileden topluma kadar geniş bir alanda yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

Tüm Canlılara İyilik Vurgusu

Paylaşımında yalnızca insanlar değil tüm canlılara karşı iyilik yapılması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, şu mesajı verdi:

“İyilik yapmak için vesileler aramada; ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve tüm canlılara uzatmakta buluyoruz.”

4’üncü Cemevi Çarşısı Ziyareti

Emine Erdoğan’ın paylaşımında, 4’üncü Cemevi Çarşısı ziyaretine ilişkin görüntülere de yer verildi. Ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan’ın samimi diyalogları dikkat çekti.

Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak, bu iz, insanlık için atılmış adımlardan arda kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır.



Çok şükür bizim topraklarımız, böyle izlerle dopdolu!



— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 25, 2026