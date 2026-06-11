Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Danıştay’a üç yeni üye atanırken, Cumhurbaşkanı kararı ve HSK Genel Kurulu kararıyla Şükrü Doğan, Gülten Hatipoğlu ve Recep Yılmaz Korkmaz görevlerine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 155’inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükrü Doğan Danıştay Üyeliği’ne seçildi.

Öte yandan HSK Genel Kurulu’nun kararıyla yapılan seçimlerde, boş bulunan üyelik kadrolarına Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Gülten Hatipoğlu ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz atandı.

Kararların Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.