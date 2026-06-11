EGO Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde ulaşım hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz ulaşabilmesi için 18 otobüs güzergahında toplam 32 ilave servis planlandı.

Yapılan açıklamada, sınav günü yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla ek seferlerin devreye alınacağı belirtilirken sınava katılacak öğrenciler, velileri ve görevli öğretmenler için ücretsiz toplu taşıma uygulamasının da hayata geçirileceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, LGS’ye girecek öğrenciler, velileri ve sınavda görev alacak öğretmenler; sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla EGO otobüsleri ile raylı sistemlerden gün boyunca ücretsiz yararlanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, sınava katılacak tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek vatandaşları uygulama hakkında bilgilendirdi.