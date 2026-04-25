Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 6-16 yaş arasındaki çocuklarına yönelik ücretsiz spor kurslarını bu yıl da sürdürüyor. Programla çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

8 farklı branşta ücretsiz eğitim

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kurslarda çocuklara yüzme, voleybol, basketbol, mini futbol, okçuluk, dart, jimnastik ve güreş olmak üzere 8 farklı branşta eğitim veriliyor.

Eğitimler, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksitesislerinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Hedef: Spor alışkanlığı ve sosyal gelişim

Program kapsamında çocukların ekran bağımlılığından uzaklaştırılması, spor alışkanlığı kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Başvurular internetten

Kurslara katılmak isteyenler başvurularını “sporvakti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapabiliyor. Her dönem yenilenen kayıtlarla programın yıl boyunca devam edeceği belirtildi.